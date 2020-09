Speciale musical in de maak in Veldhoven

In juli 2014 vond met musical The Wiz de eerste uitvoering plaats van de musicalopleiding. Sindsdien brengt de opleiding jaarlijks een uitvoering op het podium van De Schalm. ,,De visie van TOP Veldhoven is dat ze elke jaar een speciale doelgroep bij een productie betrekken. Denk aan kinderen van expats, senioren en fysiek of verstandelijk beperkte jongeren. De samenwerking is steeds op projectbasis", vertelt dansdocent Jasmijn Grooten.