Spelen, zingen en tellen bij de kabouters in het bos in Wintelre

WINTELRE - Enkele honderden kabouters hebben hun intrek genomen in het Kabouterbos bij de bosschuur aan de Merenweg in Wintelre. Mede dankzij het mooie weer trekt de attractie dagelijks honderden bezoekers van jong tot oud.

De parkeerplaats bij voetbalvereniging DEES staat maandagmorgen vol auto’s. In het vlakbij gelegen natuurbelevingscentrum is het publiek verspreid over het kabouterpad en het Speelbos. Wie het kabouterpad loopt, ontmoet om de paar meter wel een of meer kabouters. Die variëren in grootte van een vingerhoedje tot een uit de kluiten gewassen peuter.

Ze wonen in de meest fantasierijke huisjes en tentjes. Grote genummerde paddenstoelen leiden de bezoekers langs de sprookjesfiguren. ,,Opa, hier zijn ze aan het voetballen”, roept Mason (6) uit Waalre. Gehurkt bekijkt hij een kaboutertafereeltje. Hij wandelt met zijn zusje Jackie (2) en opa en oma over het bospad. ,,Drie jaar geleden zijn we hier ook geweest. Voor Jackie is het dus de eerste keer. Ze vindt het heel leuk, want ze is nu helemaal van de sprookjes”, vertelt oma.

De beentjes de lucht in

In de Bosschuur zit een groepje kinderen op vloerkleden te luisteren naar Vrouwke Egel, een rol van Francien Egelmeers. Terwijl de jeugd knabbelt aan een door de Philips Fruittuin geschonken appeltje, vertelt Vrouwke Egel een verhaaltje over de egel en de das. Aan het eind zingen ze samen het liedje van kabouter Spillebeen en gaan de beentjes in de lucht.

Quote Dadelijk lopen we het pad nog een keer en dan ga ik alle kabouters tellen Pleun (7)

Bij het Speelbos geniet Pleun (7) uit Waalre op een bankje van een beker ranja. Ze heeft net met haar oma genoten van het kabouterpad. ,,Dadelijk lopen we het pad nog een keer en dan ga ik alle kabouters tellen”, belooft Pleun.

Bezoekers van de Bosschuur kunnen er ook voor het eerst kennismaken met het blotevoetenpad. Het kriebelpad is door vrijwilligers van de Bosschuur aangelegd nadat ze een bijdrage vanuit de actie Krachtige Kernen hadden ontvangen. ,,Dankzij een bijdrage van 1.821 euro hebben we een mooi pad kunnen realiseren. De wethouder heeft het pad afgelopen weekend geopend. Tot aan vandaag zijn er al meer dan duizend bezoekers geweest”, vertelt Noud Janssen, die in de werkgroep van de Bosschuur zit.

Laarsjes en sokken uit voor het kriebelpad

De familie Van Ham uit Oostelbeers is met zeven kleinkinderen aanwezig. Jop (6) trekt zijn laarsjes en sokken uit en begint aan het kriebelpad. Via boomstamschijven passeert hij vakken met daarin onder meer boomschors, grind, mos en dennenappels. ,,De kiezels vond ik het leukst”, zegt hij na afloop. Dan duikt hij een kabouterhuis in om voor een spiegel zijn gezicht met een kwastje te schminken.

Elise (6) uit Hulsel en Fleur (5) uit Hoge Mierde zijn druk in de weer met touwtjes en takjes. De nichtjes gaan een bijdrage leveren aan een tientallen meters lange slinger met stukjes dode natuur. Het kabouterpad hebben ze dan al gelopen. ,,Ik vond de huisjes het leukst, hoe ze die gemaakt hebben”, zegt Elise. Fleur vindt de kabouters het leukst, want: ,,Oma heeft ook een kabouter in huis staan.”

Terwijl Jop zich rond het middaguur met zijn neefjes en nichtjes vermaakt met het kastanje gooispel, komen Pleun en haar oma weer uit het Kabouterbos gewandeld. ,,Ik heb 255 kabouters geteld”, klinkt het enthousiast. En al die kabouters logeren er nog tot en met 30 oktober. Ze zijn te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur.