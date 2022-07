Spetterende zweetdruppels, afzien en plezier bij eerste Fitfestival in Hooge Mierde

HOOGE MIERDE – Bij de Spartelvijver in Hooge Mierde vloeiden de zweetdruppels rijkelijk. Niet gek want het was warm, maar dat kon de honderden sport- en gezondheidsliefhebbers niet deren. Zij werkten zich uit de naad tijdens het allereerste Fitfestival.

Twintig bewegende armen op het groene gras met daarachter het spiegelende water van de vijver. Daarboven de zon om alles mooi te belichten, waardoor er menige zweetdruppel vloeide. ,,Dit is de eerste editie en we zien het nog wel als een try-out,” zegt mede-organisator Lieke Gijbels (20).

Mensen bij elkaar brengen

In het dagelijkse leven geeft ze sportlessen en is ze personal trainer. Met de locatie van de Spartelvijver in gedachten – die haar vader exploiteert - had ze iets moois in gedachten met een Fitfestival. ,,Ik wil graag mensen bij elkaar brengen die met sport en gezondheid bezig zijn”, legt ze uit. ,,Iedereen kan op het fitfestival laagdrempelig aan een of meerdere groepslessen deelnemen. Samen met Reuselnaar Maarten Sanders heb ik mijn idee verder uitgewerkt”.

De deelnemers moesten zich vooraf aanmelden voor bijvoorbeeld een bokstraining of yogales (verzorgd door trainingsunit Reusel). Maar ook pilates, bootcamp en een bodyworkout komen aan bod.

Als Erika Jansen uit Lage Mierde zich opmaakt voor de X-Core, neemt ze plaats tussen negen andere dames. Er zijn geen heren of: jawel, de verslaggever mag ook een partijtje meedoen. Met een gewicht in je handen, veelal met de armen recht voor je uit, volgen er diverse oefeningen en bewegingen op muziek. Het zweet gutst na tien minuten al van het gezicht en het is fijn dat er nog een koel briesje waait.

Spetterende zweetdruppels

Terwijl even verderop de kinderen en badgasten in de Spartelvijver plonzen, spetteren de zweetdruppels er af. De squat komt langs en diverse sprongetjes naar links, rechts, voor en achter en na twintig minuten beginnen de armen behoorlijk te verzuren. Er stromen nog twee dames in en het is te zien dat de meesten in de groep geen beginnelingen zijn.

Quote Boksen wordt steeds populair­der, ook bij de jeugd en bij vrouwen Jell Michelbrink

Even verderop staat Jell Michelbrink uit te puffen van haar tweede boks-clinic. Ze hangt nog net niet in de touwen die als een stilleven op het groene gras achterbleven; terwijl de deelnemers even verderop uitpuffen op het terras maakt zij de balans op. ,,Boksen wordt steeds populairder, ook bij de jeugd en bij vrouwen”, stelt ze vast. Haar dag is geslaagd met twee goed gevulde clinics.

Maar op het einde van de dag zijn de voorraden van de koffiebar en foodtrucks nog maar nauwelijks geslonken. ,,We moeten er nog van leren,” zegt Lieke Gijbels. ,,Het smaakt wel naar meer, dus volgend jaar dubbel zo groot met meer publiek,” kijkt ze alvast vooruit.