Spijkergooier zorgt voor gevaarlijke situaties op wegen in Vessem, Duizel en Hoogeloon

Dorpsont­wik­ke­ling ongewenste term in visie voor buitenge­bied

12:25 EERSEL - De gronden rondom de woonkernen in de gemeente Eersel mogen niet het label krijgen van ‘Lokale dorpsontwikkelinggebieden’. De term is te alomvattend, en geeft te weinig richting aan de ontwikkelingen of plannen die de gemeente in de toekomst met deze gebieden heeft.