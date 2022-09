Spoordonkse Watermolen gaat dicht

SPOORDONK - De Spoordonkse Watermolen gaat sluiten. Per 1 oktober gaat de deur op slot. De inboedel is inmiddels verkocht, de eigenaar vindt het welletjes. ,,Ik tel mijn zegeningen.”

Molenaar Emile van Esch, woonachtig in het pand waar de watermolen is gevestigd, is eigenaar van dit alles; van zowel het bezoekerscentrum als de watermolen. In 2006 werd, na heel veel jaren inspanning en overleg met gemeente en provincie, begonnen met de bouw van het bezoekerscentrum met horecafunctie. Een jaar later werd het geopend.

Van Esch: ,,Mensen hebben hier rondleidingen gevolgd, feestjes gevierd of uitgerust na een wandeling. De meeste rondleidingen zijn in de zomer. Maar ik kan juist in díe periode steeds vaker niks laten zien, want kijk maar, er staat geen water. Zo kan ik de molen niet laten draaien. Dat zou zelfs slecht zijn voor de molen, technisch gezien.” Het aanleren van het vak aan jonge molenaars wordt zo ook steeds lastiger. Laatst heeft hij nog een groep moeten afzeggen. ,,Er valt niks te leren zo, niks te zien, er draait niks.” Al gedurende twintig jaar ziet Van Esch de waterstand achteruit gaan.

Quote Meel blijft maar drie maanden goed, en in de winter komen er veel minder bezoekers Emile van Esch, Molenaar

In de winter staat er wel water en kan er meel gemalen worden. ,,Maar dat meel blijft maar drie maanden goed, en in de winter komen er veel minder bezoekers. Bovendien moet meel droog liggen, dat gaat beter in de zomermaanden.”

De watermolen staat bij een zogenaamde Natuurpoort, het is het startpunt van een wandelgebied. ,,Die Natuurpoort, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, zal ik vanwege de kosten ook opzeggen. Helaas staat deze poort aangemerkt in vele wandelrouteboekjes.”

Hij heeft nieuwe ideeën gehad hoe nu verder te gaan met deze locatie maar daar is vergunning voor nodig. Van Esch: ,,Opnieuw een traject ingaan met de gemeente ziet ik niet zitten.” Hij laat niet los welke plannen hij voor ogen had.

Komt er dan geen nieuwe horeca-ondernemer in het pand? ,,Nee, ik stop. Het meubilair, de keuken, terrasmeubelen, het is allemaal verkocht. Een nieuwe horeca-ondernemer in het pand waar ik woon, daar heb ik geen zin in.’’ Hij besluit: ,,In februari word ik vijfenzestig jaar. Het is genoeg geweest. Ik tel mijn zegeningen.”