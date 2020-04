Sportclubs Oirschot vragen om tegemoetkoming bij huur

OIRSCHOT - De buitensportclubs in Oirschot vragen de gemeente om een tegemoetkoming in de huurkosten van de sportparken, die al sinds half maart gesloten zijn. De verenigingen zijn door het coronavirus plotseling in zwaar weer terecht gekomen doordat een belangrijk deel van de inkomsten, met name de baromzet, is weggevallen.

De gemeente Oirschot heeft recent een brief gestuurd naar alle sportverenigingen om te vragen hoe het met de clubs gaat en tegen welke problemen ze aanlopen. De buitensportclubs zullen in hun respons aangeven dat ze graag een tegemoetkoming van de gemeente zien in de huurkosten.

,,We missen zo'n drie maanden aan kantine-inkomsten", zegt Hans Verouden, voorzitter van voetbalvereniging Oirschot Vooruit. ,,En dat zijn nu net de topmaanden, met kampioenschappen, seizoensafsluitingen etcetera. Waar mogelijk doen we een beroep op de bekende steunmaatregelen, maar we vragen ook een tegemoetkoming in de huur.”

Zelfde problemen

Dat verzoek wordt ingediend door waarschijnlijk alle buitensportverenigingen, die allemaal met min of meer dezelfde problemen kampen. De vraag hoe de gemeente daarmee omgaat, blijft nog onbeantwoord. ,,Daarvoor is het nog veel te vroeg", zegt sportwethouder Esther Langens (Dorpsvisie). ,,We zijn nu bezig om een inventarisatie te maken. Als alle verenigingen straks hebben gereageerd, hebben we een totaalplaatje en kijken we verder. Is het verzoek billijk en redelijk? Is hier een rol voor de gemeente weggelegd? Kan het ook op een andere manier worden opgelost?"

Ook vanuit de politiek wordt aandacht gevraagd voor de problemen van de sportverenigingen door sluiting van de accommodaties. De fractie van CDA heeft vragen gesteld aan het college over de mogelijkheden om sportclubs niet langer het hoge ozb-tarief voor bedrijven in rekening te brengen, maar het lagere tarief voor woningen. Gemeenten hebben die vrijheid sinds kort. Volgens CDA is dit een kans om vrijwilligersorganisaties, zoals sportclubs, een lager bedrag te laten betalen.

Geen acute nood

Op basis van een rondgang is er momenteel geen acute financiële nood bij de Oirschotse sportverenigingen. Wel zijn er zorgen en onzekerheden. ,,Het moet natuurlijk niet te lang gaan duren, want dan worden de problemen alleen maar groter", zegt Bart Prinsen, voorzitter van Hockeyclub Oirschot. ,,Er is nog zoveel onduidelijk. Wat de uiteindelijke financiële impact zal zijn, is nog moeilijk te zeggen."