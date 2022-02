Sportclubs Reusel weggejaagd door hoge kosten sporthal; ‘In Hapert en Arendonk zijn we veel goedkoper uit’

REUSEL - DE MIERDEN - Sportclubs in Reusel-De Mierden balen ontzettend van de hoge huur die ze voor de sporthal van Optisport in Reusel moeten neertellen. ,,Onze sporters worden gedwongen om uit te wijken naar buurgemeenten. De kosten rijzen de pan uit.”

Dat zegt voorzitter Hans Meeuwesen van Volleybalclub Pegasus. Zijn club heeft samen met korfbalvereniging Rosolo, DDW korfbal, badmintonclub BC Rapid, volleybalvereniging VC Alcides en atletiekvereniging AVR ’69 een protestbrief gestuurd aan de gemeentepolitiek.

,,We hopen dat het nu wél effect heeft. Niks is geen optie. De huur van het Optisport Sporthuis Reusel is exorbitant hoog.” De sportclubs trokken al eerder aan de bel, in september 2019. ,,Maar er veranderde daarna niks”, aldus Meeuwesen. Bij Optisport zelf protesteren heeft geen zin. ,,De huren die ze vragen passen zover wij weten binnen de exploitatie-overeenkomst met de gemeente.”

,,Onze seniorenteams sporten nu in een sporthal in Arendonk. Dat is goedkoper”, zegt voorzitter Yvonne Verspaandonk van Korfbalvereniging Rosolo, met 135 jeugdleden en 80 volwassen leden de grootste van de zes sportclubs. ,,En toen we afgelopen weken toevallig een keer moesten uitwijken naar een sporthal in Hapert, bleken de kosten daar ook de helft te zijn van die in Reusel. Dat is toch vreemd?”

Twee sportclubs uit Lage Mierde weken al eerder voor wedstrijden uit naar sporthallen in Hoogeloon en Best, omdat de sporthallen daar goedkoper zijn.

‘De huurprijs van Sporthuis Reusel staat in geen enkele verhouding met huurprijzen die in de ons omringende dorpen wordt berekend voor de huur van een sporthal. In sommige gevallen wordt ons zowat een dubbele huurprijs berekend ten opzichte van bijvoorbeeld de huurprijs van de sporthal in Bladel’, zo schrijven de sportclubs, die bij hun brief een overzicht van huurtarieven in de regio hebben gevoegd. ‘Optisport Sporthuis Reusel is in alle gevallen het duurst, met in sommige gevallen erg grote verschillen.’

Bij de noodkreet speelt ook corona een rol. De clubs hebben in de twee jaar dat mensen dan weer wel, dan weer een hele poos niet binnen mochten sporten, niet makkelijk gehad. ,,Het heeft ons wel leden gekost", zegt Meeuwesen. Bij Rosolo is dat niet zo.

‘Het sportbeleid van de gemeente Reusel-De Mierden heeft als slogan ‘Samen in beweging’. Dat doel komt nu behoorlijk onder druk te staan. We hopen daarom dat de gemeente nu alsnog zelf in beweging komt", zegt Meeuwissen. De gemeente zou volgens hem Optisport kunnen vragen de tarieven te verlagen - en Optisport een tegemoetkoming in de kosten geven - of ze zou sportclubs subsidie kunnen geven als compensatie voor huur.

In de brief vragen de sportclubs ook aandacht voor het feit dat een van de drie zalen waar de sporthal uit bestaat standaard is gereserveerd door Avanti Turnivo - ook als de turnclub de zaal niet gebruikt kunnen anderen er niet sporten.