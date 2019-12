Sportgala Oirschot gaat niet door

Het Sportgala zou eigenlijk op 18 januari worden gehouden in De Kerk in Oostelbeers. De laatste jaren werden zo per toerbeurt ook de Oirschotse kernen aangedaan. Verenigingen werden uitgenodigd om sporters naar voren te schuiven als kandidaten voor de titel Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sportvereniging en Talent van het Jaar. Maar de respons was te gering om tot goede nominaties te komen. ,,Ik vind het heel jammer", zegt Toon Bullens, voorzitter van de organisatie. ,,Maar we doen dit voor de sporters en verenigingen, niet voor onszelf. Als blijkt dat de belangstelling te gering is, dan houdt het op.”

Het Sportgala heeft in Oirschot al meerdere gedaanten gehad. Eind jaren negentig strandde de voorlaatste versie, waarna in 2013 een nieuw gala op poten werd gezet. ,,Het ontstond destijds vanuit de gebruikersraad van sportcentrum De Kemmer om tot een soort verbroedering te komen onder sportverenigingen in de gemeente”, zegt Bullens. ,,Het was dé gelegenheid om de lokale sporters in het zonnetje te zetten.”