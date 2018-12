Staatsbosbeheer gaat oogsten in bossen Bladel

Bijeen­komst in Oirschot over ondermij­nen­de criminali­teit

11:53 OIRSCHOT - In zalencentrum 't Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot wordt op donderdag 13 december een avond gehouden over ondermijnende criminaliteit in de wijken en het buitengebied. De bijeenkomst is een initiatief van CDA Oirschot-De Beerzen, spreker is Jochem Spoorendonk, voormalig politiefunctionaris en nu Projectleider Aanpak Ondermijning Buitengebied voor Noord-Brabant.