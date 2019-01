Stap op weg naar herontwikkeling klooster Nazareth in Oirschot

OIRSCHOT - De plannen moeten nog gemaakt, maar zeker is dat klooster Nazareth in Oirschot in de nabije toekomst een flinke verandering zal ondergaan. Het rijksmonument aan de Koestraat wordt (deels) herontwikkeld, waarbij woningen een plek zullen krijgen in het complex.

Vrijdagochtend werd een belangrijke eerste stap gezet. In het klooster tekenden de Congregatie Zusters Franciscanessen Penitenten Recollectinen van Oirschot en de gemeente Oirschot een intentieverklaring. Daarbij spreken de partijen zich uit om tot een gezamenlijke aanpak te komen. De handtekeningen werden gezet door Marie-Louise Luijbregts, directeur van de congregatie en wethouder Piet Machielsen.

Moederhuis

Jaren geleden al werden delen van het oorspronkelijke complex - het klooster en de onderwijsgebouwen - deels herontwikkeld. Door Amalia Zorg is een woonzorg-centrum gerealiseerd, in het oostelijke deel (Burgemeester Sandershof) kwamen appartementen en ateliers.

Het klooster is het moederhuis van de congregatie. Ooit woonden en leefden er meer dan 100 zusters, inmiddels is hun aantal gedaald tot 33. Zij hebben samen steeds minder ruimte nodig. ,,Rond 2010 zijn we over de nalatenschap gaan nadenken”, vertelt Luijbregts. ,,Wat zou een goede bestemming zijn, zodat het gebouw nog vele tientallen jaren meekan? Waarbij het voor de zusters belangrijk is dat iets van hun manier van leven straks terugkomt in de nieuwe plannen. Dan zit je op het snijvlak van wonen en zorg.”

Al in 2014 is een visie neergelegd bij de gemeente. Het waren de jaren dat de economie maar moeizaam uit het slop kwam. Inmiddels draait de markt weer op volle toeren en kan de congregatie op zoek naar partijen die de herontwikkeling gaan oppakken. De gemeente zal niet als eigenaar instappen, maar is voor de congregatie wel een belangrijke partner bij het maken van de plannen.

Identiteit

Machielsen benadrukte gisterochtend de belangrijke rol die de zusters Franciscanessen in Oirschot in het verleden hebben gespeeld, bijvoorbeeld in de opbouw van het onderwijs. In het complex waren vroeger meerdere scholen gevestigd. ,,Het klooster is beeldbepalend voor Oirschot en vormt een cruciaal element van onze identiteit. Het is veel meer dan een verzameling stenen. Samen hebben we de opgave om ook de ziel, het gevoel en het verhaal van dit gebouw te borgen voor de toekomst", zei de wethouder.

Behalve wonen, zorg en onderwijs wordt ook gedacht aan culturele en museale functies. Het klooster herbergt nu al een museum over de geschiedenis van de zusters. De congregatie zetelt al sinds 1797 in Oirschot. Het huidige klooster dateert van het begin van de vorige eeuw en werd gebouwd volgens het ontwerp van Joseph Cuijpers in samenwerking met Jan Stuyt.