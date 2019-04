Start actie sanering asbestdaken in Bergeijk

De gemeente Bergeijk onderkent de noodzaak tot het verwijderen van asbestdaken en stimuleert met een speciale actie de sanering van asbestdaken tot 35m². Dat de sanering beperkt is tot 35 m2 is gelegen in de wet- en regelgeving. Grotere oppervlakten moeten door een professionele asbestverwijderaar gesaneerd worden.

Op woensdag 27 maart waren de eerste twee informatieavonden, om de bewoners van de aangemelde percelen verder te informeren over het project. Aan de hand van een instructiefilm is duidelijk gemaakt welke regels er zoal gelden voor de verwijdering van asbest. Het verwijderen ervan gebeurt door de eigenaar zelf, voorzien van beschermende kleding. Bij voorkeur bij regenachtig weer om eventuele asbeststof onder controle te houden.

De verwijderde asbestplaten moeten in een door de gemeente ter beschikking gestelde grote zak worden ingepakt. De verpakte asbestplaten worden vervolgens door een asbestverwerker opgehaald op een vooraf vastgestelde datum. Tijdens de informatieavond was dat een van de veel gestelde vragen. ,,Kan het ook op een andere dag?” Het antwoord daarop is nee, hoewel wethouder Stef Luijten wel wil bekijken of er iets mogelijk is in uitzonderingsgevallen.