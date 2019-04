Statushouders in Kempen opgeleid tot plaatwerker

Het Summa College, Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en KempenPlus hebben daarvoor de handen ineengeslagen. De statushouders worden geplaatst bij een werkgever in de Kempen. Een deel van de week krijgen ze les. In die meerjarenopleiding zit een inburgeringscursus geïntegreerd. De rest van de tijd brengen ze het geleerde in de praktijk in een regulier betaalde baan. Om te zorgen dat de opleiding goed aansluit op het werk is er intensief contact. „Werkgevers hebben invloed op het onderwijsprogramma", zegt directeur Régine van Lieshout van het Ster College, onderdeel van het Summa College.

Uit een inventarisatie bleek dat in de Kempen vooral behoefte is aan technisch personeel, waaronder plaatwerkers. De bedrijven die al meedoen zijn Wagenbouw Hapert en FittinQ Fulfilment in Hapert, Bruns in Bergeijk, VencoCampus, VencoSteel en Driessen in Eersel en Faes Cases in Reusel.