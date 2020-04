Steeds meer middelbare scholen in de regio leiden hun leerlingen op tot wetenschappers in de dop

De ‘professoren’ van Mad Science stonden begin dit jaar op het podium van het Rythovius College in Eersel, waar zij in hun witte jassen op vermakelijke wijze scheikundige en natuurkundige experimenten uitvoerden voor de ogen van de aanwezige vwo-brugklassers. Het optreden moest deze leerlingen warm maken voor een nieuw onderdeel in hun opleiding: een aparte leerlijn voor wetenschapsoriëntatie. Het Rythovius College is hier in januari mee gestart.