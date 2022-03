Steeds zwaardere taken en afketsen fusie maken Reusel-De Mierden kwetsbaar

Pol (69) drinkt al 35 jaar geen druppel alcohol meer: 'Ik dronk 21 glazen pils, donker bier en nog wat glazen sterke drank’

OIRSCHOT - Pol (69) uit Oirschot stopte 35 jaar geleden met alcohol. Hij moest wel, omdat hij anders zijn kinderen dreigde kwijt te raken. ,,Dat was doorslaggevend, ik moest er écht iets aan gaan doen.” Nu helpt hij andere verslaafden in de AA-groep in Oirschot.

11 maart