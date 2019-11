Steensel wordt even poptempel van de Kempen

STEENSEL - Twee bands geven voor het derde jaar op rij inhoud aan het begrip ‘poptempel van de Kempen’. Die muziek-tempel zou te vinden moeten zijn in het Steenselse gemeenschapshuis De Höllekens. Voor geboren en getogen Steenselnaar Piet Hakkens is inhoud geven aan de term poptempel helemaal geen issue. Muziek zit in zijn genen.

Daar is hij zijn hele leven al mee bezig geweest en daarvoor heeft hij heel wat uurtjes in de Höllekens doorgebracht. Hakkens: ,,Hier hebben veel Kempische muzikanten voor het eerst op het podium gestaan. De jaarlijkse Kempensessie beleeft met Pasen al de 42e editie. Popcentra als Must en Jam zijn hier ontstaan en eind jaren 60 trad ik hier op met mijn eerste bandje See Saw. Om de veertien dagen speelden we hier met de Eindhovense band Suzy Q. De entree was tien cent. Voor mij is het dan ook de poptempel van de Kempen.”

Het plezier in muziek is hij nooit verloren en wil dat ook graag overdragen aan anderen. ,,Muziek is voor mij altijd belangrijk gebleven. Het is een andere vorm van communiceren. Muziek verbindt de mensen. Door de jaren zijn mijn muziekmaten Albert van Boekel en Theo van Dooren nooit ver weg geweest en daar speel ik nog mee. De eerste keer hadden we nog geen naam. Toen hebben we de beginletters van onze namen genomen en dat werd BoHaDo. De volgende dag hebben we toch maar snel een andere naam gevonden en Wasserij Steensel was geboren. We spelen al meer dan twintig jaar samen.”

Herinneringen ophalen

Zoals veel ideeën is de jaarlijkse live muziekavond aan de bar ontstaan. ,,We wilden vooral een gezellige avond met live muziek. De doelgroep is boven de 30 jaar. Het wekelijkse stappen is er dan vaak van af, maar een avondje herinneringen ophalen en oude bekenden ontmoeten zien de meeste nog wel zitten. Het was meteen een succes.”