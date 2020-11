Stekjes ruilen kan nu ook in de Kempen

Je ziet ze inmiddels in de Randstad, Nijmegen en Breda, maar voor zover bekend heeft Jelena Castelijns aan de Maalderij in Hoogeloon de Kempische primeur van de plantenbieb.

Waarom niet ruilen?

,,Veel plantenliefhebbers hebben vaak alleen maar stekjes van die ene zelfde plant. Waarom niet ruilen met elkaar, dacht ik bij mezelf. Dus bedacht ik de plantenbieb. Je kunt dan vanuit een kastje in de voortuin vraag en aanbod bij elkaar brengen maar vanwege de naderende kou is het daar nu rijkelijk laat voor. Dus daarom voorlopig online via Facebook en Instagram. In het voorjaar zet ik in de voortuin wel een kastje neer.”

Castelijns is afkomstig uit het Bladelse en kreeg de liefde voor planten van haar ouders en grootouders. ,,Opa was hovenier en ging destijds vaak naar Joegoslavië op vakantie. Hij bracht dan tassen vol losse stekjes mee van voor Nederlandse begrippen vooral nieuwe plantjes. Ik weet dat vroeger het huis van mijn ouders ook altijd vol stond met planten en als kind hielp ik mijn moeder met het verpotten en de verzorging. Dus de groene vingers zitten in de familie.”

Toen Castelijns in Hoogeloon kwam wonen groeide haar plantencollectie snel en kwam ze op het idee van ruilen. Ze deed een oproep in het dorpsblad en kreeg daar veel reacties op. Online was er ook belangstelling uit buurdorpen. ,,De bedoeling is om een diversiteit aan stekjes uit te wisselen. Ik plak er een sticker op met de naam van de plant. Ik geef aan of het een zonneplant is, of het stekje meer of minder schaduw nodig heeft en hoe snel het zich vermeerdert. Heb je nog geen plant om te ruilen, dan kun je ruilen voor één euro.”

Geen commerciële gedachte

Het initiatief is haar hobby, de opzet is laagdrempelig en er zit geen commerciële gedachte achter. ,,Waarom kopen als we onderling kunnen ruilen, dat is de kerngedachte en het bevordert ook nog eens de leefbaarheid van het dorp.”

Bij Castelijns ligt de focus in eerste aanleg op kamerplanten. In het voorjaar zet ze meer in op tuinplanten. Haar favoriete plantje is de aloë vera. ,,Dat was ooit een zielig stekje waarvan het de vraag was of het nog iets ging worden. Uiteindelijk is deze uitgegroeid tot een grote plant. Dat is toch mooi.”