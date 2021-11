Stekker definitief eruit: geen Reuselse Winterfeesten

Wil Hermans, die er vanaf het eerste uur bij betrokken was, zag dit scenario al enige tijd aankomen. ,,We moeten realistisch zijn nu we het evenement voor het tweede jaar op rij moeten skippen”, zegt hij. ,,De reden van het niet doorgaan mag duidelijk zijn: corona. Ook omdat vanaf 2022 de ruimte in het Reuselse centrum niet meer beschikbaar is, is een doorstart niet meer haalbaar.”

Quote We hebben er vijf jaar lang een mooi feest van kunnen maken voor alle inwoners Wil Hermans, Reuselse Winterfeesten

Bij de Winterfeesten lag er een grote ijsvloer op een braakliggend terrein in het centrum van Reusel waar met name de jeugd zich vier weken lang op uit kon leven. Rond de ijsbaan vonden er diverse feesten en evenementen plaats, van etentjes met de koks uit lokale restaurant, tot boeren en bedrijven die zich presenteerden. Bij het evenement waren zo’n 450 vrijwilligers betrokken.

‘Niet dezelfde sfeer’ op locatie buiten het centrum

,,We hebben er vijf jaar lang een mooi feest van kunnen maken voor alle inwoners van Reusel-De Mierden en daarbuiten,” blikt Hermans terug, met spijt in zijn stem. ,,Maar als we doorgegaan waren hadden we ons moeten richten op een locatie buiten het Reuselse centrum. We hebben daar uitgebreid naar gekeken, zoals naar evenemententerrein De Wilgenspot, maar we voorzagen dat we daar niet dezelfde sfeer konden brengen.”

De nieuwe initiatieven, waar de drie overgebleven bestuurders nu op mikken, mogen opnieuw een volksfeest worden, geeft Hermans aan. ,,Als mensen met hun familie of vrienden een goed idee hebben, horen we daar graag meer van.”

Feest voor iedereen

De nieuwe initiatieven kunnen per mail aangemeld worden op info@winterfeesten.nl. Als richtlijnen krijgen de nieuwe plannenmakers mee dat het evenement voor iedereen moet zijn, het hoeft niet per se een winterevenement te zijn en het mag een of meerdere dagen duren.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Lenne van Gorp gaf elk jaar traditiegetrouw een demonstratie kunstschaatsen om de Winterfeesten in Reusel te openen. © Bert Jansen/DCI Media

Een van de vaste onderdelen van de winterfeesten was altijd de opening door het lokale talent kunstrijden Lenne van Gorp. Vanaf haar twaalfde kreeg zij de handen van het publiek op elkaar, maar nu zij door blessures nieuwe doelen moet stellen, hoeft de organisatie ook niet meer op zoek naar een vervanger.