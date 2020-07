Stel ziet wereldreis per fiets abrupt afgebroken, maar koestert de herinnering

Necrologie Literatuur en religie hielden zijn geest sterk: Oud-pas­toor Jan van Sambeek (1921-2020) overleden

9 juli EERSEL - Oud-pastoor Jan van Sambeek is afgelopen maandag op 98-jarige leeftijd overleden in Eersel. Van alle geestelijken in onze regio was hij het langst priester: maar liefst 74 jaar. Hij was pastoor in Steensel en deken in Bladel.