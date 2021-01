Stelende ’vluchtelingen’ hard aangepakt: ’Deel daders is speciaal voor deze strooptochten overgekomen’

Belangstel­ling voor vaccin is groot onder ziekenhuis­per­so­neel, niet iederéén kan al een prik krijgen

8 januari HELMOND/EINDHOVEN - De vaccinatiebereidheid in de ziekenhuizen van Zuidoost-Brabant is onverwacht groot. Het gevolg is dat ze toch moeten kiezen wie een prik krijgt en wie niet. Alleen het Catharina in Eindhoven heeft voldoende, althans voor het personeel dat in aanmerking komt.