Sterk is de eenzame fietser: Kees Merkx uit Reusel traint voor 1200 kilometer wielrennen

Met een hele nacht op de pedalen en 290 kilometers in de benen tekent zich een lichte teleurstelling af op de gezichten der langeafstandsfietsers. Een goed ontbijt of toch minstens een bakkie koffie had er wel ingegaan. Maar paviljoen Hé Pannenkoek, pal naast de duinen in 's-Gravenzande, is meedogenloos gesloten op deze vroege zondagochtend. Ook van de organisatie van de kwalificatietocht is geen spoor te bekennen bij de controlepost. En dus maken de doorgewinterde wielerfanaten maar een fotootje van de gevel. Kunnen ze in ieder geval bewijzen dat ze er echt geweest zijn. „Ach, jij gaat toch liever naar de McDonald's", zegt een deelnemer met Haagse tongval gekscherend tegen zijn gezette compagnon, als ze de fiets weer bestijgen om hun weg te vervolgen.