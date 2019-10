Sterke afname boerenbedrijven in Bladel

BLADEL - Het aantal veehouderijen in Bladel is gedaald van 219 in 2000 naar 88 in 2018. De afname zit hem vooral bij de varkensbedrijven, met 73 procent.

Jaarlijks stoppen tien à vijftien agrariërs in Bladel met hun bedrijf, schat wethouder Fons d’Haens in. ,,Door de aangescherpte regels overwegen steeds meer ondernemers overwegen de toekomst van hun bedrijf en - eventueel - om ermee te stoppen.”

De gemeente Bladel heeft de stand van zaken in het landelijk gebied opgenomen in een rapportage. Deze beschrijft hoe de ondernemers op het platteland er voor staan en wat de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn. Jaarlijks vinden er tellingen plaats onder actieve boerenbedrijven. In achttien jaar tijd nam het aantal varkensbedrijven af met 73%, rundvleesveebedrijven met 59%, pluimveebedrijven met 46% en melkveebedrijven 45%.

Op leeftijd

Die ontwikkeling zet zich ook nu nog door. ,,We zien veel agrariërs op leeftijd die overwegen wat ze met hun bedrijf moeten", zegt d’Haens. ,,Soms is er geen opvolging of staat de boer voor een investeringsmoment. Zo'n beslissing neem je voor de komende tien jaar. Je wil weten waar je aan toe bent. Voor een boer die midden veertig is, kan de gedachte zijn: kan ik beter mijn rechten te gelde maken? Die zijn namelijk verhandelbaar. Hij kan ook als zzp’er verder of een alternatieve invulling zoeken.”

De gemeente heeft een vertrouwenspersoon aangesteld die de agrariërs een luisterend oor of advies kan geven. ,,We hebben de indruk dat dat zeer gewaardeerd wordt", aldus d’Haens. ,,Soms is de boer echt op zoek naar een nieuwe bestemming. Er spelen soms veel emoties mee.”

Concurrentie

De verwachting is dat in de Kempen binnen nu en drie jaar circa dertig procent van de boerenbedrijven gaat stoppen. De transitie van het buitengebied is daarmee volop gaande. Ook de concurrentie is groot. Want het aantal bedrijven mag dan afnemen, het aantal dieren doet dat nauwelijks. Er is een daling, maar die bedraagt sinds 2000 twee tot drie procent. Alleen de hoeveelheid rundvleesvee is sterk gedaald, namelijk met achttien procent ten opzichte van 2000.