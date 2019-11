Steun van Eerselse raad voor plan sociale woningbouw

Bij de beoordeling van nieuwe bouwplannen wil de gemeente in overweging nemen óf en hoe initiatiefnemers bijdragen aan sociale woningbouw. 40 procent van de huizen in bouwprojecten moeten vallen binnen de categorie sociale huurwoningen en/of –koopwoningen.

Starters

Het is een duw in de rug van met name starters op de huizenmarkt, legde VVD-wethouder Steven Kraaijeveld woensdagavond uit in de commissievergadering. ,,We willen meer huizen bouwen voor mensen die behoefte hebben aan een goedkope woning.” Het quotum van 40 procent wordt al gehanteerd in enkele andere gemeenten. Daar is dit instrument een stimulans voor ontwikkelaars om sociaal te bouwen, volgens het college.

Net als de andere fracties was ook PvdA-GroenLinks enthousiast over het plan. Maar de partij vraagt zich af of het financieel rendabel is voor initiatiefnemers, als 40% van woningen tegen een goedkope prijs verkocht moet worden. Willem de Laat (PvdA-GroenLinks): ,,Is er over nagedacht wanneer het economisch uitvoerbaar is? Is het te weinig als een partij maar 5% winst maakt?”

Haalbaar