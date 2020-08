Stevensbergen in Luyksgestel geliefde broedplek nachtzwaluw

De mannen uit Eersel zien er niet echt als natuurspeurders uit. Om de nekken van Martien van Uijtregt, Jack van de Ven, Henk Doomen en Joseph van de Ende is geen verrekijker te bekennen. Een tas en een rugzak met wat drinken en een kleine speaker op de buik van Van Uijtregt is al het gereedschap dat de spotters bij zich hebben. Meer vinden de vogelliefhebbers niet nodig. De vier zijn al veertig jaar vrienden en hebben als leden van natuurverenigingen en door cursussen de nodige kennis van dieren en planten. ,,We komen hier een paar keer per jaar om de nachtzwaluw en vleermuizen te ontdekken”, vertelt Doomen. ,,De nachtzwaluw is op Stevensbergen van mei tot september. Dat is het broedseizoen. Daarna vliegt de beschermde vogel verder naar Afrika. Hier ligt een uniek en lekker rustig natuurgebied. Door het kappen van bomen ligt de heide ook meer open dan vroeger.”