Stickers voor meer textiel voor Vekemansfonds in Veldhoven

Geen ballonnen meer in Bladel

11 april BLADEL - Met de nieuwe algemene plaatselijke verordening kan burgemeester Bosma van Bladel ingrijpen bij woonoverlast en als het vermoeden of de kans bestaat dat in bedrijven strafbare feiten worden gepleegd. Het zijn nieuwe artikelen in de APV, die maandag 15 april in de Commissie Middelen en Algemene Zaken wordt besproken.