Stijging OZB blijft overeind in Oirschot

De OZB-verhoging is al opgenomen in de begroting, die eind november is vastgesteld. Maar zoals altijd vergadert de raad daarna nog over de belasting- en legestarieven voor het nieuwe jaar. Meestal een formaliteit, maar in Oirschot dit keer niet. Door de gebrekkige toelichting van toenmalig wethouder Jan Heijman, inmiddels vertrokken, was vorige maand veel mist blijven hangen rond de belasting voor woningeigenaren. Die onduidelijkheid vormde destijds niet voldoende aanleiding om tegen de begroting te stemmen, maar was wél reden om er nu nog eens op terug te komen.