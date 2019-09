Stikstofdebat is vaak ver-van-mijn-bedshow

Man overleden na healingbij­een­komst in IJzendijke

25 september OOSTBURG - Een man is vanochtend overleden na het bijwonen van een healingbijeenkomst in een huis in IJzendijke. De politie onderzoekt de zaak en heeft onder meer de bewuste woning afgezet voor sporenonderzoek. In het dorp is zichtbaar dat de politie onderzoek doet bij Iboga-Farm, dat op zijn website meldt te staan voor ‘spirituele groei’. Daarbij biedt het onder meer ceremonies aan met ayahuasca, een verboden middel.