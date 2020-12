Stil afscheid voor Sint Piet in Reusel

Nu er door corona geen klasse-activiteiten plaatsvinden op ‘zijn’ school De Torelaar, gebruikt hij de tijd om te herstellen. Want door fysiek ongemak was het toch al twijfelachtig of hij dit jaar zijn rol had kunnen vervullen.

Creatief

In de veertig jaar dat hij zich inleefde in de rol van de goedheiligman, werd er door het team van de school, die enkele jaren terug transformeerde tot De Torelaar, creatief meegedacht hoe hij ten tonele kon verschijnen. Hij lag daar ’s morgens al in bed toen de kinderen de school binnenkwamen, andere keren arriveerde hij met een sjees of zijspan. ,,Ik merkte wel dat de kinderen in de loop van de tijd vrijer werden en meer vragen durfden te stellen’’, zegt hij. ,,Maar het geloof in Sinterklaas is iets van alle tijden. Er kwam eens een knul van een jaar of acht naar mij toe en hij zei: ‘Sinterklaas, hier heb ik een bussel hooi en een mand met wortelen, dat is iets te vreten voor het paard.’