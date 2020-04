Stop 5GNL neemt afstand van sabotage zendmasten

KNEGSEL - Na een reeks van in totaal dertien branden in zendmasten heeft de stichting Stop 5GNL openlijk afstand genomen van de aanstichters. De stichting met wortels in Knegsel keurt geweld en vernieling af, staat in een verklaring.

Stop 5GNL herkent zich niet in het activisme van de brandstichters, zegt medeoprichter Martine Vriens. ,,Wij zijn altijd vreedzaam geweest, bijvoorbeeld met demonstraties’’. Ze benadrukt ook dat nog helemaal niet vaststaat dat het de daders te doen is om 5G.

Kort geding

Vanuit een stralingsvrij huis in de bossen van Knegsel strijdt Vriens als jaren tegen zendmasten en wifi. Stop 5GNL werd vorig jaar opgericht. Grootste wapenfeit van de stichting tot dusver is een kort geding dat met hulp van het Eindhovense advocatenkantoor Boels Zanders is aangespannen tegen de Staat om uitrol van het nieuwe mobiele netwerk 5G te verhinderen.

De rechtszaak was al aangekondigd voordat Nederland in de ban raakte van het coronavirus en nog ver voordat eerder deze maand de eerste zendmasten doelwit waren van brandstichters.

,,Stop 5GNL werkt volkomen volgens de regels van de democratie en de Nederlandse rechtstaat en wil juist via legale wegen zijn recht halen. Via legale weg is een kort geding opgestart omdat er teveel ernstige aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade bij een uitrol van 5G’’, aldus de verklaring van de stichting.

Complotdenkers leggen al langer een verband tussen 5G en de uitbraak van het coronavirus. Zo ver gaat Stop 5GNL niet. Vriens is weliswaar overtuigd dat straling het immuunsysteem van mensen aantast maar een verband met de verspreiding van corona is niet aangetoond, zegt ze.

Verbod op 5G

De zwaarste eis in het kort geding is een verbod op de invoering van 5G tot een rechter heeft vastgesteld dat het veilig is. Minst vergaand is het verzoek om in ieder geval te wachten tot de uitkomst van onderzoek dat de Gezondheidsraad op dit moment verricht en waarvan de uitkomsten rond de zomer worden verwacht.

Behandeling van de rechtszaak stond gepland op 21 april maar die gaat niet door vanwege de uitbraak van corona. De rechtbank in Den Haag zal het kort geding op korte termijn schriftelijk afhandelen.