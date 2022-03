‘Stop wegjagen clubs uit sporthal Reusel’; wethouder Maas moet gaan bemiddelen in ruzie over hoge huur

REUSEL-DE MIERDEN - Wethouder Maarten Maas moet als bemiddelaar gaan optreden tussen de exploitant van het Rabo Sporthuis in Reusel en de gebruikers. Die lopen weg vanwege de hoge huur . De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin Maas de opdracht krijgt om serieus met de klagers in gesprek te gaan.

,,De huur brengt de verenigingen die de hoofdgebruikers zijn in grote problemen’’, zegt Peter van Gool uit Hooge Mierde. De CDA-man diende de motie, die met grote meerderheid aangenomen werd, in. Daarin roept hij verantwoordelijk wethouder Maas op om bemiddelend op te treden bij gesprekken tussen de gebruikers en de exploitant.

Leegloop halt toeroepen

Ook zou het college zich in moeten spannen om ongewenste prijsontwikkelingen te voorkomen om zo de leegloop een halt toe te roepen.

,,Het is al zover dat meerdere verenigingen hun heil buiten de gemeentegrenzen zoeken’’, zegt Van Gool die daarover contact had met de besturen van meerdere verenigingen.

De Reuselse sporthal wordt op dit moment uitgebaat door Optisport. Bij de aanbesteding werden voor een langere termijn de huurtarieven afgesproken.

,,Maar die tarieven zijn een stuk hoger dan in de omliggende dorpen’’, weet Van Gool. ,,Er zijn nu zelfs verenigingen die naar andere dorpen en zelfs naar België uitwijken en daardoor wordt de exploitatie nog lastiger. Dit past bepaald niet in ons uitgangspunt samen doen.’’

Huurtarieven liggen vast

Wethouder Maarten Maas gaf in een eerste reactie aan dat bij de gemeente de deur voor verenigingen altijd open staat als ze er niet uitkomen in hun gesprek met de exploitant. Maar meer dan een gesprek heeft hij niet te bieden, zegt hij, omdat de huurtarieven vastliggen in een overeenkomst. ,,Daar kunnen we helaas niets aan veranderen, daarom ontraden we de motie’’, was zijn eerste reactie in de gemeenteraad.

Maar Fiona Bijl (PvdA) en Peter van Gool nemen daar geen genoegen mee en zien wel mogelijkheden. ,,In feite maakt het niet uit hoe we hen helpen, als we maar iets doen’’, zegt Bijl.

Nog voor de zomer resultaat

In de aangenomen motie krijgt Maas de opdracht om toch serieus met de verenigingen in gesprek te gaan. Hij heeft de raad beloofd om nog voor de zomer met resultaten te komen.

Voor Yvonne Verspaandonk van korfbalclub Rosolo, met 24 teams een van de hoofdgebruikers, is het Sporthuis inmiddels een hoofdpijndossier. ,,Er zijn drie hallen, waarvan de groene de goedkoopste is, maar die kunnen wij niet huren vanwege het gebruik door de turnvereniging. De rode hal is het grootst en het duurst (59,30 per uur). Blauw zit met 46,40 euro daartussenin. Natuurlijk zijn we creatief en laten we vaak meerdere teams tegelijk in (een deel van) een hal trainen. Maar de huur is als kostenpost een molensteen voor de club.’’

Om de eerste nood te lenigen keek Verspaandonk naar Bladel waar een sportzaal bij regulier gebruik 37,20 per uur kost, en Arendonk waar het nog goedkoper is. Daar maakt de korfbalclub nu ook al voor een deel gebruik van.

,,Wij hebben samen met DDW (de Mierden) en nog andere verenigingen de gemeenteraad benaderd of zij iets voor ons kunnen doen. We zijn benieuwd naar het initiatief van de wethouder en wat dit voor ons betekent’’, kijkt ze hoopvol vooruit.