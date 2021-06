Stoppen met de antiekwinkel? Nee, uitbreiden, zeggen Paul (77) en Joke (76) uit Lage Mierde

LAGE MIERDE - Op hun leeftijd zou je denken dat je het rustiger aan gaat doen. Niets is minder waar voor Paul (77) en Joke (76) Van Geijn in Lage Mierde.

Het stel is druk met het uitbreiden en verbouwen van hun winkel De Morgen, Antiek en Brocant. Het pand aan de toepasselijke straatnaam Tinnen Pot was voorheen een bakkerij. Het is nu een winkel van 150 vierkante meter, waar het duo met veel passie alles voor afstruint om hun klanten goed te bedienen. Zeker nu de pandemie tanende is, kunnen de twee op zoek naar mooie brocante spulletjes.

Quote Brocante, gecombi­neerd met modern, is weer helemaal van deze tijd Paul van Geijn ,,Familie en vrienden dachten, dat wij vanuit Berkel-Enschot naar een appartement gingen verhuizen. Geen denken aan. Zij sloegen steil achterover toen wij met dit pand in Lage-Mierde aan kwamen zetten”, vertelt Joke. Het was precies wat zij zochten.

Joke benadrukt dat ze geen rommelmarkten of groothandels opzoekt in haar snuffeltocht. ,,Het is leuk om te struinen naar servicegoed, glas- en zilverwerk, antiek, lichtreclame en meubels op brocante beurzen.” Even nog zijn ze beperkt tot Nederland, maar kunnen niet wachten om ook over de grenzen van België, Engeland en Frankrijk op jacht te gaan.

Prijskaartje

,,We hebben een gemixt publiek aan klanten”, zegt Paul. ,,Ook de jeugd weet de weg naar onze winkel te vinden. Brocante, gecombineerd met modern, is weer helemaal van deze tijd. Alles is in goede staat. Dat is een pre. Klanten zijn kritisch, dat mag als er een prijskaartje aan hangt. Klanten vinden het vaak toch te duur. Als je het vergelijkt met de kringloopwinkel is dat ook zo, maar wij zijn geen kringloop.” Op particuliere verkopers zit het stel niet te wachten. ,,Aan een zolderopruiming denken mensen vaak geld te verdienen, maar dat soort spullen zijn niet ons ding.”

Zelf houden of verkopen?

Een mooie vondst verkoopt Joke soms met pijn in haar hart. ,,Dit glazen dienblad bijvoorbeeld is honderd jaar oud, en van de Jugendstil-stroming. Ik tikte het zes geleden op de kop in Saint Quentin in Frankrijk. De metalen klaprozen zijn intact en dat zie je niet vaak. In Nederland zou ik er de hoofdprijs voor hebben betaald. Nu gaat het niet voor minder dan tachtig euro de deur uit, anders houd ik het zelf, en ook deze prachtige kristallen vaas. Dat deze van echt kristal is bewijst de galm na een tik erop.” En zo twijfelt Joke maar al te vaak: zet ze het pronkstuk in de winkel, of in haar eigen woonkamer.

Met nog volop uitbreidingsplannen in het verschiet beseft het paar maar al te goed dat leeftijd een rol kan gaan spelen, maar toch is van stoppen geen sprake. ,,Het is nog veel te leuk en we zijn absoluut niet klaar. De handel heeft trouwens ook anderhalf jaar lang stil gelegen. Die tijd moeten we ook nog inhalen”, zegt Joke resoluut. Of de zaak ooit wordt voortgezet, moet de tijd uitwijzen.

Joke is van de decoratie, creativiteit, winkel inrichting en het schilderen van meubeltjes. Het elektronische en praktische gedeelte ligt in handen van Paul, zoals lampenwerk en restaureren. ,,Kijk, dit vitrinekastje staat nog in onze huiskamer, omdat er geen plek is in de winkel. Het moet gelijmd worden, maar ik moet oppassen voor het glas, want de speciale vorm krijg ik nooit gesneden. Daar ga ik nu mee aan de slag.” En Joke waagt zich aan het opschuren van een stoel uit grootmoeders tijd. Geen tijd te verliezen.