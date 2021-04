Straatman Mode in Hapert verliest gevecht van covid-19: ‘De toekomst is te onzeker’

Henk Straatman (85) was supertrots op de aanslui­ting van Hapert op de A67

19 maart HAPERT - Afgelopen dinsdagavond is op 85-jarige leeftijd Henk Straatman uit Hapert overleden. Deze ondernemer heeft vele maatschappelijke functies vervuld. In 1960 kwam hij met zijn vrouw in Hapert wonen. Daar startte het echtpaar een kledingzaak. Hun ‘Straatman-mode’ groeide uit tot een begrip in de Kempen en zelfs daarbuiten. De zaak bestaat nog steeds. De derde generatie heeft de winkel overgenomen.