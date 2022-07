Straattheater maakt slenteren tussen marktkramen in Eersel speciaal

Van halverwege de Nieuwstraat, over de Markt tot aan het gemeentehuis staat het centrum van Eersel weer vol met kraampjes. De gebruikelijke waar wordt verkocht: kleding, speelgoed, lederwaren, prullaria en telefoonhoesjes. En uiteraard wonderdoekjes, allesschillers, magneet-sieraden met heilzame werking en mancave-borden.

Daartussen slenteren zowel toeristen als locals te voet, met kinderwagen, met de elektrische fiets aan de hand, op scootmobiel, of met rollator. Er wordt gesnoept van ijsjes, stroopwafels, loempia’s, churros en meer. Op de terrassen is geen leeg tafeltje te meer te vinden.

Draaimolen en badeendjes-hengelen

Dit jaar is er geen omroepinstallatie. De happening is zelf al druk genoeg. Op de Markt is een speelplein voor de kleinste bezoekers met draaimolen en badeendjes-hengelen. Het levensgrote schaakspel van Schaakvereniging De Kemppion wordt goed gebruikt. Daar staat ook de wagen van Cees clown. ,,Ik geef vanmiddag drie voorstellingen: een clownerie en goochelshow, een danswedstrijd en een spellenshow. Om kwart voor vijf is de grote verdwijnshow, dan ben ik weg,” lacht Cees.

Quote Ik heb nogal wat meegemaakt met de geesten moet u weten. Ze zijn niet helemaal in orde, beetje van het kompasje af. De Vliegende Hollander

Elke toeristendag heeft vijf á zes verschillende straattheater acts. Zo beweegt deze dag De Vliegende Hollander zich voort op zijn scheepje op wielen. Met zijn scheve tanden en verwarde haren vertelt hij: ,,Ik heb nogal wat meegemaakt met de geesten moet u weten. Ze zijn niet helemaal in orde, beetje van het kompasje af.” Met grote ogen kijken de kinderen naar zijn lilliputter-worm en een echte Eerselse hersenkronkel in een potje. Ze kunnen er geen genoeg van krijgen. ,,Het is de hoogste tijd. Ik moet weer door, want mijn reis tot in de eeuwigheid is nog niet ten einde.”

Wie viele eier habe ich?

Clown Desalles weet jong en oud te betoveren met zijn goocheltrucs. ,,Oké Felix, hast du gut aufgepasst, wie viele Eier habe ich?” Pauwendame Avila paradeert parmantig op hoge poten, en sambaband A-Batucada zorgt voor live muziek. De volslanke Shopping Lady loopt met zonder haar hondje Fifi aan de lijn: ,,Wil je hem eens aaien?”

Sonja en haar dochter Marissa uit Diemen zijn er dit jaar voor het eerst. Ze staan op camping Ter Spegelt. Marissa vindt de toeristenmarkt super leuk en is vooral van plan boeken te kopen. Bij Visit Eersel nemen ze de fietsroute van de Zwarte Kaat en de Gloeiige mee. ,,Het is hier een mooie omgeving, er is veel te doen.”