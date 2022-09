Streep door historisch evenement Hooge Mierde, veiligheid niet voldoende aldus gemeente

HOOGE MIERDE - Het historische evenement dat van 23 tot en met 25 september in Hooge Mierde plaats had moeten vinden, gaat niet door. De gemeente Reusel-De Mierden verleent Museum De Bewogen Jaren geen vergunning.

In en rond het museum aan de Floreffestraat hadden de Hooge Mierdenaren een weekend vol activiteiten in de planning. In de dorpskern zou een militair kampement ingericht worden met een medische post, bemand door personen van een re-enactmentgroep.

Parachutesprongen

Met diverse vuurwapendemonstraties en parachutesprongen door Paragroup Holland moest de sfeer rond de bevrijding in 1944 terugkomen. Voor het publiek was een rondrit met militaire voertuigen gepland, en met meerdere kramen en een markt met militaire aangelegenheden.

Maar nu er geen vergunning verleend wordt gaat er een streep door het evenement. De gemeente Reusel-De Mierden stelt dat de vergunningsaanvraag die op 13 juli ingediend werd, niet volledig was. Met name alles rond het demonstreren en meevoeren van de historische wapens voldeed niet aan de uitgangspunten.

Vanuit de gemeente wordt gesteld dat de ontheffing te laat is ingediend om tijdig af te kunnen ronden en er is te weinig duidelijkheid over de beveiliging en het regelen van het verkeer, waardoor de veiligheid door de politie niet kan worden gewaarborgd. Dit was voor de politie aanleiding om een negatief advies uit te brengen over het evenement

Quote Het evenement voldeed niet aan de vele eisen Annemieke van de Ven, Burgemeester Reusel-De Mierden

Burgemeester Annemieke van de Ven laat in een reactie weten dat ze de gang van zaken zeer betreurt: ,,We hebben diverse keren contact gehad met de organisatie om de benodigde informatie op tafel te krijgen. Het uitgebreide programma maakt dat dit evenement aan een veelheid aan eisen moet voldoen om een vergunning te kunnen krijgen. Helaas hebben we nu geconstateerd dat aan die eisen niet wordt voldaan waardoor ik na overleg met de organisatie, maar met pijn in het hart, heb moeten besluiten om geen toestemming te verlenen.’’

Advies om evenementenbureau in de arm te nemen

Van de Ven vindt het vooral pijnlijk voor alle vrijwilligers die al veel werk verzet hebben in de voorbereidingen. ,,Het is heel jammer voor hen omdat ze ook erg naar dit evenement uitkeken. We hebben de organisatie het advies gegeven voor een volgende editie een evenementenbureau in de arm te nemen om te ondersteunen bij zaken als de vergunningaanvraag’’, zegt ze.

John Meulenbroeks van Museum De Bewogen Jaren laat in een eerste reactie weten dat hij vrijdagavond met de organisatie van het evenement bijeenkomt om zich te beraden. Hij laat weten dat alle deelnemers aan het evenement inmiddels op de hoogte zijn van de huidige situatie.