Struinen over Westelbeerse rommelmarkt: naar rommel kijken en pareltjes kopen

WESTELBEERS - Wie haviksogen heeft, kan tussen de tweedehands kleding, gereedschap, vazen, complete serviezen, puzzels en gezelschapsspelen, ineens dat rommelmarktpareltje van de dag scoren. Geen wonder dat de rommelmarkt tijdens de 50e Pinksterfeesten in Westelbeers volop bezoekers trok vandaag.

Ondanks het wat kwakkelende weer. In de ochtend stond er nog een onzeker zonnetje, maar vanaf 12.00 uur kon het alle kanten op gaan. ,,Zolang het maar niet zo hard gaat regenen zoals zondag", zeggen bezoekers in het voorbijgaan tegen elkaar. Een lichte domper voor de gezinsdag en de jubileumactiviteiten van de 75-jarige Brandweer de Beerzen was dat.

Quote Aan het eind van de dag geef ik het gratis weg, als ik niet alles verkocht krijg Lian van Kollenburg, Rommelmarkt-standhouder

Toch komen de bezoekers maandag in een gestage stroom van het parkeerweiland naar het festivalterrein gelopen. Want wie wil er nou niet met een rieten mand of vrolijk gebloemde zomerjurk naar huis?

Die kon altijd nog bij de veiling gaan kijken, waar je als je niet uitkijkt (“Hou je handen omlaag, anders ben je mee aan het bieden!”) met twee fors uit de kluiten gewassen vazen met violen naar huis ging. Er wordt dus ook meer geluisterd naar de lokale veilingmeesters (en hardop mee gelachen), dan dat er wordt geboden op de veilingwaar.

Kijken, kijken én kopen

Het lijkt op de hele markt ook vooral op ‘kijken, kijken, niet kopen’ te gaan, maar schijn bedriegt zegt Lian van Kollenburg uit Oirschot. Samen met haar moeder Gerrie van Roovert uit Middelbeers staan ze achter twee kramen. ,,Het loopt best goed door en ik heb ook nog best veel verkocht", vertelt ze.

Drie jaar geleden was de rommelmarkt voor het laatst, corona gooide twee jaar roet in het eten, maar nu staan ze er weer. ,,Nee, dit zijn niet alle spullen die ik drie jaar lang heb verzameld thuis", lacht Van Kollenburg. ,,Ik ruim tussendoor al heel vaak op, of ik geef dingen weg. Daar zal het eind van de dag ook wel weer van komen, als ik niet alles verkocht krijg.”

Voor de winst hoeven ze het niet te doen. (Klein-)Dochter zou ‘meehelpen’ achter de kraam. ,,Maar die is van de winst weer aan het kopen geslagen”, zeggen ze met een lach.

Westelbeers blijft trekken

Verderop staat Carla van Ham achter haar kraam. ,,Samen met vriendinnen doen we dit ieder jaar", vertelt ze. ,,Misschien al wel twaalf jaar.” Nee, ze is niet ‘van hier', ze woont in België. ,,Maar ik heb hier vroeger gewoond en dat blijft dan toch trekken.”

De Westelbeerse rommelmarkt is dan ook de enige waar ze komt. ,,Ik kijk daar zo naar uit ieder jaar. Het hele jaar spullen verzamelen en dan hier verkopen.” Maar daar gaat het eigenlijk niet om. ,,Nee, het is vooral om weer bekenden te zien en een praatje te maken.”

Quote We koesteren de vrijwilli­gers Rob van Beerze, Voorzitter Pinksterfeesten Westelbeers

De kans daarop is vrij groot. De Westelbeerse Pinksterdagen met hun rommelmarkt worden georganiseerd, opgebouwd, bemand en voor het grootste deel bezocht door de eigen inwoners. ,,En daar zijn we trots op”, zegt voorzitter Rob van Beerze. ,,Zonder al die vrijwilligers hadden we dat nooit vijftig jaar lang kunnen doen. Dat koesteren we.”

En daarom wordt het ook niet grootser of grootschaliger. ,,Je moet doen waar je goed in bent. Zo kunnen we die schoolbus laten rijden”, zegt voorzitter Rob van Beerze, trots dat alles -voor de vijftigste keer- goed is gegaan.

Geen wonder dat de organisatie zondag op hun social mediakanalen jubelde dat kaarten voor de feestavond uitverkocht waren. ,,Het was een goed sfeertje en alles is goed gegaan. En we zijn ook niet zonder bier komen zitten!”