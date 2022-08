Student Tom (20) uit Oirschot houdt bijen en ontdekt hun veelzijdigheid

OIRSCHOT - In de auto zitten samen met tienduizenden bijen. Dat was een cool moment voor de jonge imker Tom Michielsen (20) uit Oirschot. Hij nam een bijenvolk over van een collega-imker, via imkersvereniging Place to Bee uit Eindhoven en vervoerde ze naar een wei aan de Montfortlaan.

Beestjes en natuur hadden altijd al zijn interesse. Tijdens zijn studie ‘Management van de Leefomgeving’ aan de HAS in ’s-Hertogenbosch leerde hij meer en meer over het belang van insecten, over hoe belangrijk biodiversiteit is voor de aarde.

En sinds vorig jaar dook hij in het leven van de bij. ,,Zij zorgen voor de bestuiving van ons voedsel en hun manier van werken is veelzijdig en interessant”, zegt hij. ,,Dat past wel bij mij, ik houd er van om met verschillende dingen bezig te zijn. En het voelt goed om iets bij te dragen aan een betere natuur.”

Na een bezoek aan een imker in Best gaf hij zich op voor een imkercursus in Eindhoven waar hij in januari 2021 mee startte. ,,In Oirschot was geen plek destijds.” De eerste twee maanden volgde hij vooral theorieles, vanaf maart kwamen de praktijklessen om de hoek kijken, in juli nam hij een bijenvolk over.

Inmiddels zit hij bij vereniging Sint Ambrosius Oirschot-De Beerzen. ,,Imkers zijn over het algemeen wel op leeftijd, bij mijn vereniging zijn de mensen gemiddeld boven de zestig jaar, denk ik. Maar op de cursus waren er best veel mensen tussen de dertig en de vijftig jaar oud, dat viel me op. Ik was wel de jongste.”

Waardevol volk

Op het stukje wei aan de Montfortlaan staan drie bijenkasten. Zijn eerste volk nam hij over van een collega-imker. ,,In de winter huizen er zo’n tien tot twintigduizend bijen in de kast, in de zomer zijn dat er tussen de vijftig en honderdduizend."

,,Toen ik met de bijenkast in de auto naar de wei reed, dacht ik wel ‘Wat cool, ik rijd hier nu met zo’n heel waardevol volk.’ Je moet de bijen dan minstens vijf kilometer verder verhuizen, want normaal vliegen ze zo’n twee tot drie kilometer van hun kast.”

Extra stuifmeel

De wei is van zijn ouders. Een gedeelte daarvan mag hij gebruiken. ,,Ik laat hier de planten en onkruid groeien, ik maai bewust niet. Met het bloemenmengsel van de stichting MooiStraten hier uit het buurtschap wordt met zesentwintig soorten bloemen voor extra stuifmeel en nectar gezorgd.”

Hij laat afgebroken takken liggen, maakte een insectenhotel van oude stenen en plantte wat plantjes, gekregen van zijn oma. Eens per week gaat ie kijken en probeert hij te voorkomen dat ze gaan zwermen naar een spouwmuur of heg.

,,Een bijenvolk is altijd op zoek naar voedsel voor hun wintervoorraad. Druk bezig in voorjaar en zomer, en dan zes maanden in rust.” Eitjes leggen, larven voeden, schoonmaken en warm houden van het nest, al die bezigheden maken het houden van bijen zo interessant voor Tom.

,,Ik had niet gedacht dat deze hobby zo uit de hand zou lopen. Ik leer ook zoveel. Als ik thuis aan tafel aan mijn familie weer eens iets vertel, dan hangen ze aan mijn lippen. Verrassend veel mensen zijn geïnteresseerd.”

Eens per maand gaat hij naar het imkercafé bij imkervereniging Sint Ambrosius uit Oirschot-De Beerzen, waar ervaringen en informatie worden uitgewisseld. Iedere imker weet wel weer iets anders te vertellen. ,,Imkers zijn eigenwijs, maar dat geven ze ook toe.”

Tom hoopt dat mensen het belang en de schoonheid gaan zien van de bij en andere insecten. ,,Plant insect-vriendelijke bloemen, laat onkruid tussen de planten staan en spuit geen gif. Help de natuur een handje, het is nodig.”