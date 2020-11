Studenten Helicon kunnen de boom in in Eersel

EERSEL - Het Nonnenbos in Eersel is deze week het oefenterrein van een groep leerling-boomverzorgers.

Het Nonnenbos, een stuk bos midden in een woonwijk in Eersel, werd deze week deels afgesloten. Leerling-boomverzorgers van Helicon-opleidingen willen hun European Treeworker-certificaat halen en krijgen hier van de gemeente Eersel de kans om het geleerde in de praktijk te oefenen.

Interessanter voor vogels

De gemeente heeft samen met een boomtechnisch adviesbureau een plan gemaakt om de kwaliteit van dit bos te verbeteren. Er staan hier veel Amerikaanse eiken dicht bij elkaar. Achterblijvende bomen worden verwijderd, zodat er weer licht op de grond komt. Daardoor wordt de biodiversiteit van de onderbegroeiing vergroot, en het stuk groen interessanter voor vogels, zoals spechten, en andere dieren.

Harrie Verbeek, docent Boomverzorging bij Helicon Eindhoven is blij met deze kans: ,,Gisterochtend is de planvorming behandeld, en aan leerlingen gevraagd hoe ze hier te werk zouden gaan. Een onderdeel van de opleiding is klimmend werken in bomen. Ze leren klimmen, boombescherming, dode takken verwijderen en snoeien, en zo het bos te beheren.”

Het verwijderen van bomen is zwaar en gevaarlijk. De leerlingen dragen helm, beschermbril, gehoorbescherming, werkbroek en –schoenen. Ze vinden het een machtig beroep. Lejo Kemper (31) uit Roggel: ,,We zijn veel buiten, het is fysiek werk en het is spannend, zo met de kettingzaag.” Rick Verstegen (20) uit Heythuysen valt hem bij: ,,Het is nooit saai.”

Veel jongens –er zijn geen meisjes bij– zijn bij deze opleiding gekomen omdat ze zich willen omscholen. Joey Hoeben (24) uit Eindhoven is een van hen. ,,Er vallen wel eens mensen af door de fysieke belasting. Dat is wel eens onderzocht, dit werk is qua spierbelasting vergelijkbaar met topsport.”

Afgezaagde kruin

Er wordt een soort hijskraan gemaakt met touwen die in de omringende bomen worden gespannen. Daarmee wordt een afgezaagde kruin omhoog getrokken en gecontroleerd naar beneden gelaten. Met een accuzaag wordt de tak afgezaagd. Verbeek: ,,Dat is echt de toekomst: geen uitlaatgassen, minder geluid en trillingen voor de gebruiker.”

Helicon-opleidingen werkt van 30 november tot en met 4 december verder. Het Nonnenbos is dan tussen 8 en 17.00 uur afgesloten.