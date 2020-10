Studenten ontwikkelen samen met Eindhovens bedrijf mode-app: ‘Je eigen modeshow thuis op tafel’

In coronatijd gaat een modeshow het niet redden. Die voor de afgestudeerde fashionstudenten van Summa College ging ook niet door. Lerares Mabel Dam zocht online naar een oplossing. Zou je een modeshow digitaal kunnen maken? ,,En toen kwam daar als vindplaats ‘Eindhoven’ uit. Haha, dat had ik helemaal niet verwacht.”

Teleurgesteld

Ze kwam terecht bij Dutch Rose Media op Strijp S. Dam had eigenlijk niet op een beter moment aan kunnen kloppen. Het bedrijf is voor Parijse modehuizen aan het puzzelen op - inderdaad - een mode-app. ,,Onze studenten waren teleurgesteld dat onze show niet doorging", zegt Dam. ,,Ik heb dat voorgelegd aan Natasja Paulssen van Dutch Rose.”

Paulssen ging er meteen mee aan de slag. Dutch Rose zat voor de mode al een eind in een denkrichting. Is er een vorm om een modeshow digitaal te maken? Voor de studenten vond ze het bovendien sneu dat het eindfeest niet doorging. ,,Je moet een techniek zien te maken waarbij de stoffen goed vallen. Het is belangrijk dat de beweging in de stof goed te zien is. Je wil dat een stof van alle kanten van een model te zien is. Dat is moeilijk.” Toch lukte dat.

Dertig camera's

In een van de opnameruimten werden modellen met het werk van de studenten door dertig camera's gefilmd. De app heeft allerlei mogelijkheden. Een ervan is dat het ‘op te roepen model’ een rondje maakt in een omgeving die de kijker kan kiezen. Ook is van de modellen een gedigitaliseerd personage gemaakt.

De gedachte was om met de nieuwste technieken mode te presenteren. ,,Je zet als het ware je eigen modeshow thuis op de tafel", zegt Paulssen. ,,Eigenlijk heb je je modellen gewoon altijd bij je.” Vanuit de modewereld is veel belangstelling voor een app, en niet alleen uit Parijs, zegt ze. Wie precies belangstelling heeft is geheim.

Alle begrip

Janne Heijkers (20) uit het Limburgse Ell heeft de opleiding er op zitten. Ze is erg enthousiast. Ze maakte een collectie gebaseerd op natuur-elementen en aardse tinten. ,,De laatste maanden hebben we thuis gewerkt. We vonden het moeilijk dat de show niet doorging, maar daar hadden we begrip voor. Daarom was het zo fijn dat die app er wel kwam.”

Daar is docente Dam het helemaal mee eens. Summa heeft Dutch Rose een bescheiden vergoeding betaald voor de inspanning. ,,Ik denk dat zo'n modehuis straks wel wat meer moet neerleggen.”

Voor het Eindhovense bedrijf, zo schat ze in, was het een mooie kans om met de studenten te kunnen oefenen. ,,Voor onze jonge ontwerpers lijkt het me geweldig om bij een sollicitatie te kunnen vertellen dat je hebt meegewerkt aan een mode-innovatie. Hoe mooi is dat wel niet?”

Volledig scherm Janne Heijkers (links) laat de app zien. Rechts van haar toont model Zoë van den Nieuwenhuijzen een ontwerp van Janne. © Kees Martens/DCI Media