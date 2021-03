Studenten Summa steken hun licht op bij De Kempervennen: ‘Dit kun je in een klaslokaal niet leren’

WESTERHOVEN - Recreatiepark De Kempervennen in Westerhoven maakt zich op voor een overvol vakantieseizoen. Nu nog is het park op een enkele gast na nog een oase van rust. Dat biedt eerstejaarsstudenten van de Summa Vrijetijdsopleiding in Eindhoven een prima gelegenheid om hun licht op te steken, en te ervaren wat erbij komt kijken om ook in coronatijd parkgasten te vermaken.

Onderwijs laten aansluiten bij de praktijk, zo is de insteek. In kleine groepjes maken de studenten de komende weken kennis met het recreatie-aanbod van het vakantiepark, en krijgen ze tekst en uitleg van medewerkers van het vakantiepark.

Elektronisch kleiduivenschieten

Ter hoogte van de receptie van het park is een groepje studenten zich aan het bekwamen in elektronisch kleiduivenschieten. Iets verderop houdt een aantal studenten zich bezig met de fijne kneepjes van het laserschieten. Studenten Neele Bel en Tibbe van Hassel hebben zojuist instructies gekregen van een medewerker van de Kempervennen. „Het valt nog niet mee”, zegt Bel als zij de samenstelling van de teams moet invoeren in een laptop. Niettemin blijkt ze een snelle leerling. „Ha, nu kom ik erachter hoe het werkt!”

Quote Zorgen dat de spelmateri­a­len goed worden ontsmet, het hoort er allemaal bij Job Breikers

Na enkele instructies van Van Hassel verschanst een groepje studenten zich achter bomen en struiken, de lasergun in de aanslag. „Dit kun je in een klaslokaal niet leren”, legt begeleider en Summa-docent Job Breikers uit. „Beleving, speluitleg, je verplaatsen in gasten, en ja, ook ervoor zorgen dat de spelmaterialen goed worden ontsmet, het hoort er allemaal bij.” Van Hassel knikt instemmend als hij de score bijhoudt op de laptop. „Voor ons is het meer dan zomaar een spel spelen.” Bel: „Maar wel heel leuk om te doen.”

Snel kunnen schakelen

De afgelopen maanden hebben de studenten hun lessen grotendeels online moeten volgen, en mondjesmaat komt het klassikaal onderwijs weer op gang. De praktijk blijkt niettemin een goede leerschool, weet Breikers uit ervaring. „We spelen nadrukkelijk in op de extra creativiteit, vaardigheden en kennis die Covid-19 van onze studenten vraagt. Snel kunnen schakelen, bijvoorbeeld. Deze tijd vraagt nu eenmaal om aanpassingen. Studenten nemen dit in hun bagage mee. Wat dat betreft biedt de pandemie, hoe gek dat ook klinkt, een meerwaarde.”

Quote Veel activitei­ten kunnen we verspreid over het park laten plaatsvin­den Job Verhees

Dat vindt ook Job Verhees, operations manager van De Kempervennen. Mensen kiezen er voor om de vakantie veelal in eigen land te gaan doorbrengen, zo zijn de verwachtingen. Voor Verhees is het een flinke uitdaging om de grote stroom vakantiegangers zo goed mogelijk van het park te laten genieten. „Een kwestie van aanpassen”, zegt hij. „We hebben hier 160 hectare tot onze beschikking. Veel activiteiten kunnen we verspreid over het park laten plaatsvinden. Maar ook moeten we rekening houden met anderhalve meter afstand tussen de deelnemers onderling, dat vergt een creatieve benadering.”

Verhees noemt als alternatieven een kleinere groepssamenstelling, aangepaste tijden voor de activiteiten, maar ook een escape room die vakantiegangers in hun eigen bungalow kunnen spelen, behoort tot de mogelijkheden. Verhees: „We zijn er klaar voor en staan te popelen om onze gasten te mogen ontvangen.”