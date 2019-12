Studie: minder auto's in centrum van Oirschot?

Een autoluw dorpshart van Oirschot is een beladen onderwerp, dat eens in de zoveel tijd opspeelt. Het CDA sprak zich in de laatste raadsvergadering uit voor een studie. ,,Veel burgers ergeren zich aan al dat blik op de Markt", zei fractievoorzitter Joep van de Ven. ,,Maar diezelfde burgers parkeren de auto bij een bezoek aan de bakker of de Blokker het liefst pal voor de gevel. Ons voorstel is om nu te onderzoeken of de aantrekkingskracht van het centrum toe- of juist afneemt, voor zowel ondernemers als inwoners, en dan pas de discussie te starten. Anders kom je meteen in een welles-nietesspelletje terecht.”