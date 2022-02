Subsidie helpt Oirschotse ouderen: ‘Er zijn er die niet kunnen zwemmen en wel meedoen’

Tegelijkertijd is de huurprijs van het zwembad verhoogd en instructeurskosten zijn niet meer in de huurprijs opgenomen. Het college wil verenigingen waar nodig ondersteunen in coronatijd en vanuit het budget om beweging bij inwoners te stimuleren is een bedrag vrijgemaakt.

Quote Er zijn mensen bij de club die niet kunnen zwemmen. Je kunt dan toch meedoen, in het ondiepe gedeelte van het bad Penningmeester André van Oort ‘Zo, die Anne gaf weer een fijne les.’ Mevrouw Buiks (81) uit Oostelbeers heeft weer een goed gevoel na de gymnastiekoefeningen in het water. Al twintig jaar is zij samen met haar man aangesloten bij de OZO. ,,We zijn vaak in beweging, we wandelen en fietsen heel veel. Zwemmen heb ik altijd wel gedaan, vroeger iedere dag in bosbad De Kemmer. In het voorjaar was het water dan koud, het leek wel of ik dan tussen de ijsschotsen zwom. Het is nu ‘in’ hè, om buiten te zwemmen. Maar dat doe ik maar niet meer.”

Het water in het binnenbad heeft een temperatuur van 29 graden. Een half uur lang worden er oefeningen in het water gedaan onder leiding van een professionele zweminstructeur. Soms worden attributen zoals dumbells, plankjes of flexibele slangen gebruikt, wat de oefening voor armen en benen een stuk zwaarder maakt. Met luide stem en grapjes houdt instructeur Anne de groep bij de les.

Sociale contacten in de stoomcabine

Penningmeester André van Oort vertelt dat er drie zwemgroepen per week actief zijn, op maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur. ,, Per groep zo’n dertig tot veertig mensen. Altijd eerst een half uur les, daarna vrij zwemmen of in de sauna, stoomcabine of het bubbelbad. Met name dat tweede half uur is ook fijn om de sociale contacten te onderhouden. Er zijn mensen bij de club die niet kunnen zwemmen. Je kunt dan toch meedoen, in het ondiepe gedeelte van het bad.”

Volgend jaar bestaat Ouderen Zwemclub Oirschot vijftig jaar. In 2018 ontving zij tijdens het sportgala de aanmoedigingsprijs. De vereniging is in 1973 opgericht om zwemmen en bewegen voor inwoners van vijftig jaar en ouder gemakkelijk te maken. ,,In het begin vertrok er een bus vanuit Oirschot naar het Ir. Ottenbad in Eindhoven, de gemeente sponsorde de bus. Tot 2007, toen kwam er een binnenbad in Oirschot,” aldus voorzitter Marjo van der Burgt-Van Dommelen. ,,Onze club biedt gymnastiek in het water. Ideaal voor ouderen, je gebruikt al je spieren en je kunt bijna niet geblesseerd raken. We doen spierversterkende oefeningen en het is goed voor je coördinatie.”

‘Je forceert niks’

Mevrouw Buiks uit Oostelbeers beaamt dat. ,,Vorig jaar juni brak ik mijn heup. Toen was ik even uit de roulatie. Maar oefeningen in het water kon ik na verloop van tijd weer oppakken. In het water kun je nooit teveel doen, je forceert niks.”

OZO is blij met de geschonken subsidie. Van Oort: ,,We hopen dat meer mensen het zwemmen ontdekken, extra leden zijn meer dan welkom.”

Volledig scherm Gymnastiekoefeningen doen bij de OZO, met een instructeur erbij. © Kees Martens/DCI Media