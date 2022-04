Subsidie voor groene daken in Oirschot

Duizenden euro's voor onderhoud aan fietsbrug Oirschot: extra antislip­laag moet fietsers overeind houden

OIRSCHOT - De nog maar twee jaar oude fiets- en wandelbrug over het kanaal in Oirschot is inmiddels berucht onder fietsers. Bij regen of vorst is de kans op een slippartij groot. Oorzaak: gladde bochten. Reden voor de gemeente om er 50.000 euro in te stoppen voor een extra antisliplaag.

