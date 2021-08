Succes van hun zoon bezorgt ook pa en ma Lavreysen bizarre week: ‘Maar het is nog altijd gewoon onze Harrie’

ZOMERSERIE Vogelfoto­graaf Hans Blox: ‘Het is een kwestie van uren maken’

3 augustus EERSEL - Elke dag verschijnen de meest prachtige foto’s van onze lezers in de Mijn ED-rubriek op de edities. Zo maakt de Eerselse Hans Blox (68) vele uren met vogelfotografie. Hij is honderd procent vogelfotograaf, en stuurt eens in de paar maanden een foto naar het ED.