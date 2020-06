Supermarkt in Vessem vernieuwd: 'Het is fantastisch geworden’

Het personeel en de klanten zijn blij met de nieuwe situatie, volgens de manager. ,,De afdelingen zijn ruimer opgezet en van alle gemakken voorzien. Ook de klanten hebben in de eerste week hun ogen uitgekeken.” De ambachtelijke slagerij is gebleven en de brood- en groente- en fruit-afdeling zijn er flink op vooruit gegaan. Aan de afdeling kruidenierswaren zijn glutenvrije en biologische producten toegevoegd.



Jacqueline en Piet Liebregts namen in 1962 de winkel over van de ouders van Piet. ,,We begonnen 58 jaar geleden klein. In de loop van de jaren hebben we de zaak verscheidene keren verbouwd”, zegt Jacqueline. Inmiddels is hun zoon eigenaar van het pand. Natuurlijk haalt het echtpaar de boodschappen bij de Coop. ,,Het is fantastisch geworden met die brede paden. We horen alleen maar complimenten.”