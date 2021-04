Supermarkt Lidl wil in Hapert uitbreiden

BLADEL/HAPERT - ‘In Hapert zitten we klem’, vindt supermarktketen Lidl. Uitbreiden is niet mogelijk, reageert de gemeente Bladel.

De Hapertse supermarkt diende daarom een bezwaar in tegen het Komplan Hapert. Dat is een samenvoeging van de bestaande bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van het dorp. De Lidl moest het daarin doen met de bestaande 1170 vierkante meter waarvan 854 winkeloppervlak.

De wens om uit te breiden met ongeveer 430 vierkante meter door de naastgelegen pizzeria om te vormen tot magazijn, is volgens wethouder Fons d’Haens geen reële optie. ,,We hanteren in de hele gemeente dezelfde systematiek om de omvang te bepalen. In Hapert is geen ruimte. Net als in Bladel.”

Kannibalisme

Hij keek ook over de gemeentegrens, omdat Maikel Baijer, een van de insprekers namens Lidl, verwees naar Eersel. Daar breidde zijn keten uit naar 1400 vierkante meter. ,,Waar het niet gereguleerd is, wordt door de supermarkten veel geïnvesteerd om het marktaandeel te vergroten”, reageerde d’Haens. ,,Ik ben bang voor kannibaliseren. Winkels vechten elkaar dood. Daardoor ontstaat leegstand en is de consument toch de dupe.” Met die argumenten nam de Vrije Hapertse Partij echter geen genoegen. ,,Een breekpunt”, noemde Helma van de Put het. ,,Als de Lidl onvoldoende ruimte krijgt, vertrekken ze. We moeten kijken of we iets kunnen doen.”

Minder knellend

Piet van Grootel (D66) sprak uit eigen ervaring: ,,Op zaterdagochtend zijn er al schappen leeg. Ze krijgen het niet aangevuld.” Hij vroeg de wethouder om het bestemmingsplan minder knellend te maken. Daar kon d’Haens wel in meegaan, maar niet op dit moment. ,,Dit is nog geen voldragen plan. We zijn niet klaar met Hapert en ons plan is niet in beton gegoten.”