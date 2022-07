Supervrijwilligers Noud en Alda van Beek zijn de nieuwe Oppermannen van Westerhoven

Kuijken prees de echtelieden omdat ze een belangrijke rol spelen in het verbinden van mensen binnen Westerhoven. Volgens de wethouder is dat juist van belang in een maatschappij die steeds individualistischer is geworden.

Op lange rollen perkament die door de wethouder werden voorgelezen stonden hun verdiensten voor de dorpsgemeenschap van Westerhoven. Alda was wethouder in Westerhoven van 1994 tot de gemeentelijke herindeling in 1997. In dat jaar werd ze tot 2002 raadslid namens het CDA in de nieuw gevormde gemeente Bergeijk. Ze stond onder andere zeven jaar voor de klas op de St. Servatiusschool, bedacht de naam De Buitengaander voor het gemeenschapshuis en is al vele jaren lid van de avondwakegroep en verzorgt deze ook. Samen met Noud is ze bovendien maaltijdbezorger.

Haar man Noud bekleedde diverse bestuursfuncties, waaronder bij de Raad van Toezicht van Rabobank De Hoven-Luyksgestel; hij hanteerde daar ook de voorzittershamer. Daarnaast is hij 42 jaar lid van het Sint-Servatiuskoor en hij is organist in de parochie. Noud was oprichter van de jaarlijkse buitenkerststal op het kerkplein in Westerhoven en nog steeds coördineert hij daarvoor de werkzaamheden.

Verder mocht de Bambixbende in voorbereiding van het carnavalsfeest in de stallen van Alda en Noud de carnavalswagen bouwen.