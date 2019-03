’t Bint in Oirschot naar ‘superlocatie’

Het is een bijzondere plek voor een bijzonder project. ’t Bint heeft aan de Rijkesluisstraat in vijf jaar een prima naam opgebouwd en staat nu op het punt om te verhuizen naar een nog prominentere locatie in het Oirschotse centrum; pal aan de Markt, met uitzicht op de statige basiliek.

Schilders en installateurs zijn nog volop aan het werk in het pand, dat volledig is gerenoveerd. Over ruim twee weken gaat de nieuwe vestiging open. Met meer vierkante meters en dus nieuwe mogelijkheden, vertellen de drie coördinatoren Joke Spapens, Toby Brekelmans en Corry van Summeren.

Samenwerking

't Bint is een unieke samenwerking tussen vereniging Land van Oirschot (LvO) en de zorginstellingen GGzE/De Boei en Severinus. Sociaal ondernemen en zorg komen er samen. Aan de voorzijde van de winkel huren ondernemers - leden van LvO - schappen om hun streekgebonden waar te koop aan te bieden. Aan de achterzijde van het pand komen mensen met een beperking, psychische of psychosociale problemen samen voor een kop koffie, een praatje of dagbesteding; het gezamenlijk maken van creatieve producten die vervolgens ook te koop zijn in de winkel. Ook zijn er dagbestedingsactiviteiten bij LvO-leden op locatie.

’t Bint is in de Rijkesluisstraat een beetje uit zijn jasje gegroeid. ,,Op de nieuwe locatie wordt bijvoorbeeld een professionele keuken geïnstalleerd”, vertelt Joke Spapens. ,,Daarmee kunnen we de dagbesteding uitbreiden. Veel mensen met een beperking willen graag in de horeca werken. Hier kunnen ze dadelijk ervaring opdoen. De gerechten worden op twee dagen per week gemaakt voor cliënten en eenzame mensen.”

Draagvlak

Het karakteristieke pand - de voormalige Etos - is van Ad Smetsers. ,,Het is geweldig wat hij voor ’t Bint doet”, zegt Spapens. ,,Hij heeft alles laten verbouwen en daarbij continu aan onze wensen gedacht.” Sowieso kan het project op een groot draagvlak rekenen in Oirschot. ,,We hebben met het oog op de verhuizing meer dan 30.000 euro gekregen via sponsoring, waardoor weer meer mogelijk werd.”

Behalve een keuken krijgt ‘t Bint straks meer opslagruimte, een kantoortje voor Severinus en GGzE en een invalide-toilet. Ook de winkel, gerund door vrijwilligers van Land van Oirschot, wordt iets groter, zodat meer ondernemers en kunstenaars hun producten kunnen etaleren. ,,Het is in alle opzichten een superlocatie.”