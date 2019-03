Taart voor Hapertse held (15) die taxibus aan de kant zet na onwel worden chauffeur

Tot slot belde hij een ambulance voor de chauffeur en lichtte hij ook het taxibedrijf in. Die informeerde weer Daniels moeder, die naar de plek waar de bus stond werd gereden door Daniels werkgever in zijn vrije tijd, Jolanda van Hoof van friteszaak Cafetarijoll in Hapert. ,,Iedereen was er flink van geschrokken", zegt zijn moeder. ,,Ik was zelf helemaal aan het shaken. Hij was heel moedig geweest en bleef er ook echt heel koel onder. Het besef wat er had kunnen gebeuren, kwam later pas. Maar we weten dat Daniel heel rustig kan blijven onder stress.”