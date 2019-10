Taiwanese gekko duikt op in Luyksgestel: ‘Wonder dat dit opgemerkt werd’

,,Deze hele, hele kleine gekko werd door onze ambulance opgehaald bij een distributiebedrijf in Luyksgestel. Het beestje kwam tevoorschijn uit een krat dat afkomstig was uit Taiwan”, zegt de Dierenambulance. ,,Het dier is zo klein dat het een wondertje mag heten dat het opgemerkt werd.”

De Oliemeulen

Vrijlaten in de Nederlandse natuur is volgens de Dierenambulance geen optie. Daarom is het Aziatische beestje woensdag overgebracht naar Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. ,,Nog een klein stukje verder reizen. Wellicht komen ze er daar achter welke gekko het precies is. Wij weten het nog niet.”