Talent genoeg bij zittingsavond Pintewippers in Hapert

Vanaf de opzwepende muziek en de eerste pasjes van de dansgroepen zat de sfeer erin. Talent is er ook genoeg. Hapert mist wel een eigen tonprater. Cees Coolen uit Tilburg was daarvoor aangetrokken. Dat had de avond echter niet nodig. De plaatselijke artiesten zorgden met hun lokale stekeligheden voor genoeg lachsalvo's en open doekjes.

Echtelijke sponde

Centraal stond daarin de beheerder van de nieuwe MFA. Het optreden van 'Benkske op de Mert' was er helemaal aan gewijd. Een trits kandidaten kwam voorbij. Ze konden allemaal op een kritische noot rekenen, waarbij het er niet altijd even fijnzinnig aan toe ging.



Het echtpaar Conny en Peter Tijssen had in hun 'Bedgeheimen' zelfs een kandidaat in de echtelijke sponde uitgenodigd. Ook voor 'Jongens van de Bouw' was het een dankbaar thema. De beweeglijke Arie van Gerven en de rustige Jozef Verdonschot vormden met hun spitse grappen een mooie combinatie die ze in woord en spel goed uitbuitten. Maaike en Marleen bouwden hun kookact op een soortgelijke tegenstelling in karakter.

Statisch gezongen mantra

De tegenpool daarvan zijn 'De Mannen Waar Niemand Op Zit Te Wachten'. Minutenlang namen ze het publiek mee in hun statisch gezongen mantra: 'Dit is een liedje en dat gaat je irriteren'. Volledig buiten het geijkte carnavalspatroon brengen Robert Suijkerbuijk en Wil Castelijns al vijftien jaar originele, goed verzorgde en intelligente humor.