Tamara Maas komt met voorkeurstemmen de gemeenteraad van Eersel in

,,Een verrassing”, noemde Maas (51) dat ze een voorkeurszetel heeft gekregen. Er werden 306 stemmen op haar uitgebracht en er waren in Eersel 247 stemmen nodig om een voorkeurszetel te krijgen. ,,Hartstikke mooi, maar ik stond niet op de lijst omdat ik zo graag de raad in wilde. Wel omdat ik het belangrijk vind dat er vrouwen hoog op de lijst staan. Ik voel me vereerd dat zoveel mensen op mij hebben gestemd.”

Dilemma

Ze stond op nummer vier. ,,In mijn achterhoofd hield ik er wel rekening mee dat ik in de raad zou kunnen komen. Toch was het een dilemma waar ik even over na heb moeten denken. De twijfel zat in de tijd die je ervoor nodig hebt.” Zo is ze onder andere voorzitter van Herenboeren De Kempen. ,,Maar ik ga ervoor en probeer het te combineren.”

Maas gaat de raad in, omdat ze wil luisteren naar de wens van de kiezer. ,,Mensen vinden het belangrijk dat er een vrouw in de raad zit. Dat heeft een rol gespeeld, maar ze willen mij ook in de raad hebben. Ze hebben niet alleen op mij gestemd, omdat ik een vrouw ben. Maar ook omdat ik maatschappelijk betrokken ben.” Zo was ze al eerder raadslid in de periode 2006-2010, zat ze in de adviesraad voor het sociaal domein en de adviesraad passend onderwijs en is ze kinderfysiotherapeut.

Wethouder

Er bestaat nog een kans dat Maas niet in de raad terechtkomt, want ze is wethouderskandidaat namens PvdA-GroenLinks. ,,ESA heeft nog een partner nodig. Stel dat wij dat worden dan ga ik het college in. Ik ga ervan uit dat wij een serieuze gesprekspartner zijn en zie niet veel bezwaren voor een samenwerking. Wij zien alleen de hub er niet van komen en ik weet niet hoe sterk zij daar in zitten.”